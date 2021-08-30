7 اختصاصات للجنة الشؤون العربية بمجلس النواب.. تعرف عليها

تعد اللجان النوعية بمجلس النواب، القوام الرئيسي للبرلمان نتيجة ما يتم داخل كل لجنة من نقاشات موسعة حول مشروعات القوانين والأدوات الرقابية قبل الذهاب إلى الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي فيها.



وتستعرض "الفجر" اختصاصات لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، والتي جاءت كالتالي:



• الاتفاقات والمعاهدات مع الدول العربية.



• شؤون جامعة الدول العربية ومنظماتها.



• الشؤون الخاصة بالاتحاد والوحدة بين الدول العربية.

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• ‏شؤون التكامل مع السودان.



• العلاقات مع الدول العربية.



• الجوانب السياسية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة.



• شؤون المصريين المقيمين فى الدول العربية.



وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشؤون الوحـدة بين الدول العربية، أو بشؤون التكامل مع السودان.