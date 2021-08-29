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التضامن: نفكر بتصميم نظام جديد للعمالة غير المنتظمة (فيديو)

الأحد 29/أغسطس/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قالت ميرفت صابرين، مستشار وزير التضامن للتأمينات والحماية، إنهم قاموا بجلسات حوارية مع ممثلي الصيادين للشرح والتوعية ووضع منظومة للرعاية والحماية الاجتماعية وآليات التنفيذ.

وأضافت "صابرين"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم يفكرون حاليًا بتصميم نظام جديد خاص بالعمالة غير المنتظمة في ظل فيروس كورونا.

وأشارت مستشار وزير التضامن للتأمينات والحماية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ.

الكلمات المفتاحية

وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة القوى العاملة وزارة التضامن اخبار مصر

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