سان جيرمان يهزم ستاد ريمس بثنائية مبابي في أول ظهور لـ ميسي (فيديو)

حقق باريس سان جيرمان فوزا غاليا على منافسه ستاد ريمس بهدفين نظيفين في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الفرنسي.





جاء الهدف الاول عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول بينما جاء الهدف الثاني عن طريق مبابي في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.





وتواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء لباريس سان جيرمان، بعد إدراجه في قائمة الفريق للمرة الأولى منذ انضمامه من برشلونة وشارك في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني بدلا من البرازيلي نيمار دا سيلفا.





ارتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 12 في الصدارة بينما توقف رصيد ستاد ريمس عند 3 نقاط في المركز 15.











