Advertisements

سان جيرمان يهزم ستاد ريمس بثنائية مبابي في أول ظهور لـ ميسي (فيديو)

الأحد 29/أغسطس/2021 - 10:31 م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
حقق باريس سان جيرمان فوزا غاليا على منافسه ستاد ريمس بهدفين نظيفين في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الفرنسي.

جاء الهدف الاول عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول بينما جاء الهدف الثاني عن طريق مبابي في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.

وتواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء لباريس سان جيرمان، بعد إدراجه في قائمة الفريق للمرة الأولى منذ انضمامه من برشلونة وشارك في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني بدلا من البرازيلي نيمار دا سيلفا.

ارتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 12 في الصدارة بينما توقف رصيد ستاد ريمس عند 3 نقاط في المركز 15.



الكلمات المفتاحية

ميسي مبابي باريس سان جيرمان

أخبار تهمك

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد عودته إلى مانشستر يونايتد.. رونالدو يحقق رقم قياسي في رواتب البريميرليج

منذ ساعة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الفيراري الذهبي.. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد مجاهد يوجه رسالة هامة إلى رئيسي الأهلي والزمالك

منذ 33 دقيقة

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

منذ حوالي 4 ساعات

أردوغان يهزي بتصريحات غريبة بعد مغازلته لـ "مصر".. وبرلمانية من حزبه تهدد وتسب شرطي

منذ ساعة و 20 دقيقة

بوروسيا دورتموند يحسم مصير هالاند

منذ نصف ساعة

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة كبرى بشأن تفاصيل واقعة شيكابالا

منذ ساعة و 25 دقيقة

بعد توصية "التخطيط".. الأهلي يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محكمة القضاء الإداري تصدر حكمها بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الكشف عن توابع عقوبة شيكابالا

منذ ساعة و 22 دقيقة

اتحاد الكرة يُحدد شرطًا وحيدًا لتخفيف عقوبة محمود شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أهداف مباراة - باريس سان جيرمان 4 × 1 ستاد ريمس

اليوم.. الكشف عن الفائز بالحذاء الذهبي في معركة ميسي ومبابي

أهداف مباراة - ستاد ريمس 3 × 1 باريس سان جيرمان

أهداف مباراة - باريس سان جيرمان 0 × 2 ستاد ريمس

عاجل - مفاجأة مدوية بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد «تطورات جديدة»

بوكتينيو يعلن قائمة باريس لمواجهة ريمس.. وميسي يتواجد لأول مرة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:36 م

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة كبرى بشأن تفاصيل واقعة شيكابالا

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

08:03 م

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

07:01 م

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

05:38 م

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

07:09 م

مقالات وكتاب

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: صقور طالبان

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: وعى الرئيس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: فئران تجارب

ads
Advertisements