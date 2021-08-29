Advertisements

6.7 مليار دولار عجز تجارة الخدمات في الصين في يوليو

الأحد 29/أغسطس/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر

أظهرت بيانات من الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي الصينية أن العجز في تجارة الخدمات الخارجية في الصين استمر خلال شهر يوليو.

وبلغ الدخل من تجارة الخدمات 27.8 مليار دولار في الشهر الماضي، بينما بلغ الإنفاق 34.5 مليار دولار، مما أدى إلى عجز قدره 6.7 مليار دولار.

واتسع العجز من 6.2 مليار دولار في الشهر السابق.

وعلى عكس تجارة البضائع، تشير تجارة الخدمات إلى بيع وتسليم المنتجات غير الملموسة مثل النقل والسياحة والاتصالات والبناء والإعلان والحوسبة والمحاسبة.

واتخذت الصين خطوات لتحسين تنمية تجارة الخدمات، بما في ذلك الانفتاح التدريجي على قطاعات المالية والتعليم والثقافة والعلاج الطبي.

وفي الشهر الماضي، شهدت الصين فائضا قدره 44.9 مليار دولار في تجارة البضائع الخارجية.

أخبار تهمك

بوروسيا دورتموند يحسم مصير هالاند

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد مجاهد يوجه رسالة هامة إلى رئيسي الأهلي والزمالك

منذ 33 دقيقة

اتحاد الكرة يُحدد شرطًا وحيدًا لتخفيف عقوبة محمود شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد عودته إلى مانشستر يونايتد.. رونالدو يحقق رقم قياسي في رواتب البريميرليج

منذ ساعة

بعد توصية "التخطيط".. الأهلي يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

الفيراري الذهبي.. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

عاجل.. محكمة القضاء الإداري تصدر حكمها بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الكشف عن توابع عقوبة شيكابالا

منذ ساعة و 22 دقيقة

أردوغان يهزي بتصريحات غريبة بعد مغازلته لـ "مصر".. وبرلمانية من حزبه تهدد وتسب شرطي

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 20 ساعة

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة كبرى بشأن تفاصيل واقعة شيكابالا

منذ ساعة و 25 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:36 م

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة كبرى بشأن تفاصيل واقعة شيكابالا

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

08:03 م

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

07:01 م

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

05:38 م

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

07:09 م

مقالات وكتاب

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: صقور طالبان

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: وعى الرئيس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: فئران تجارب

ads
Advertisements