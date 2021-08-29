ميلان يسحق كالياري بالأربعة في ليلة تألق جيرو

حقق ميلان فوزًا عريضًا على حساب ضيفه كالياري بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.









افتتح تونالي التسجيل لميلان في الدقيقة 12، وأدرك ديولا التعادل لكالياري في الدقيقة 15، قبل أن يتقدم الروسونيري مجددا عبر براهيم دياز في الدقيقة لياو.









وسجل الفرنسي أوليفيه جيرو الهدف الثالث والرابع في الدقيقتين 24 و 43 من عمر الشوط الأول للمباراة.









رفع ميلان رصيده بهذا الفوز إلى 6 نقاط في المركز الأول مكرر، فيما توقف رصيد كالياري عند نقطة وحيدة في المركز الرابع عشر.