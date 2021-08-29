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وزيرة الثقافة تجوب 22 محافظة لدعم عروض «حياة كريمة»

الأحد 29/أغسطس/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
محمد أكرم دياب
بدأت وزارة الثقافة «مشروع المواجهة والتجوال» المقرر امتداده حتى يناير ٢٠٢٢ من خلال ١٥ عرضاً مسرحياً يتضمن ٣٢٥ ليلة عرض، بينها ١٤٥ ليلة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وتقدم العروض المسرحية فى ٢٢ محافظة على مستوى الجمهورية.

وحضرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، عرض البيت الفنى للمسرح، الذى شمل مقتطفات من عدد من المسرحيات.. وعلمت «الفجر» أن تمويل العروض المسرحية يتم بالتعاون مع بعض السفارات الأجنبية ومبادرة «حياة كريمة»، وتتم العروض تحت إشراف إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح.


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