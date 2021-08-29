4.7 ملايين دولار مساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية للأردن

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم 4.7 ملايين دولار أمريكي؛ مساعدة عاجلة للأردن في إطار التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.





ويوفر التمويل بحسب بيان لبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن، المساعدة التقنية والمعدات والإمدادات اللازمة للمرافق الصحية التي تتولّى تشخيص وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد في البلاد، إضافةً لتدريب العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية الذين يقومون بتقديم الرعاية الحرجة لمرضى الفيروس وإعطاء اللقاحات.