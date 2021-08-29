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مجاهد يكشف حقيقة تدخل أبو ريدة في قراراته

الأحد 29/أغسطس/2021 - 11:27 م
بوابة الفجر
علي نبوي

أكد المهندس أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عدم تدخله في اختيارات حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر،

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «نثق في قدرات حسام البدري، وندعمه للوصول إلى حلم التأهل لكأس العالم»، مؤكدا أن محمد صلاح، كان حريصا على المشاركة في الأولمبياد، والانضمام إلى المعسكر الأخير، لكن إجراءات كورونا خارجة عن إرادته وإرادتنا.

وأعرب عن أمنيته بمشاركة محمد صلاح في مباراة الجابون، لافتا إلى أن مباراة أنجولا ستقام بدون جماهير.

وحول ما يتردد بشأن تأثير المهندس هاني أبو ريدة على قراراته بحكم علاقة الصداقة التي تجمعهما قال «المهندس هاني رمز ويعد الاسم الأبرز للكرة المصرية في الوقت الحالي، علاقتي به تشرفني، وهو بمثابة أب وأخ لي»، متابعا «المهندس هاني أبوريدة بطبيعته لا يتدخل نهائي في أي شئ، حتى حينما كان رئيسا للاتحاد كان يعطي أي شخص يدير ملفا المساحة الكاملة، دون أي تدخلات، والله ما يتردد اتهامات غير صحيحة».

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