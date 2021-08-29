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الأمن يداهم استوديو تسجيل صوتي غير مرخص بالطالبية

الأحد 29/أغسطس/2021 - 11:14 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
داهم ضباط مباحث المصنفات، استوديو للتسجيل الصوتى بدون ترخيص بالطالبية.

أكدت تحريات مباحث المصنفات، إدارة أحد الأشخاص استوديو تسجيل صوتي بدون ترخيص بالطالبية، واستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، ومصنفات سمعية مسجلة داخل الإستوديو بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها، وتم ضبط مالك الاستوديو.

وتم ضبط (وحدة معالجة مركزية محمل عليها برامج مقلدة منسوخة دون موافقة الشركات المالكة)، و(العديد من المصنفات الفنية لمطربين غير مقيدين بالجهات النقابية – 3 أجهزة صوت وسماعات).

وبمواجهته اعترف بارتكابه تلك المخالفات بقصد التربح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الكلمات المفتاحية

الطالبية الأمن استوديو

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