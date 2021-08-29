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الصادرات السعودية للسلع غير النفطية تسجل أعلى رقم شهري في تاريخها

الأحد 29/أغسطس/2021 - 11:46 م
بوابة الفجر
أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، تسجيل الصادرات السعودية غير النفطية لأعلى رقم شهري في تاريخها في يونيو 2021م.



و بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) فقد بلغت الصادرات السعودية غير النفطية في يونيو 2021؛  23.5 مليار ريال منها 21 مليار ريال للتصدير و2.5 مليار ريال لإعادة التصدير، بينما في ذات الشهر من عام 2020، بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 16.8 مليار ريال.


وقد تجاوزت الصادرات غير النفطية السعودية  حاجز 20 مليار في أشهر مارس وأبريل ومايو بشكل متتابع لأول مرة؛ فيما يقدّر ارتفاع نسبتها بـ 40% في شهر يونيو من العام 2021م، مقارنةً بذات الشهر من العام الماضي.

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