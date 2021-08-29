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وزير التعليم العالي عن ظهور نتيجة التنسيق: "سعداء بتلبية طلبات الأسر والطلاب"

الأحد 29/أغسطس/2021 - 11:21 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عقب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، على ظهور نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، قائلا: "نكون سعداء عندما نلبي طلبات الطلاب وأولياء أمورهم".

وقال "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الأحد، إنهم استطاعوا وضع الأمور في نصابها وطمانة الأسر، مضيفا: "المجموع العالي مش كل حاجة"، موضحا أن الامتحان ليس هدفه الحصول على الدرجة النهائية، وإنما قياس درجة تحصيل الطلاب.

واعتبر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أن الحصول على المجاميع المرتفعة والتي كان يحصل عليها الطلاب السنوات الماضية خداع نفسي، مضيفا أنهم يحاولون تغيير مفاهيم الأسرة المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل.

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم العالي الطلاب التنسيق

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