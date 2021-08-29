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تامر حسين: أنهينا ظلم الاباء بـ"أنا عندي أب"

الأحد 29/أغسطس/2021 - 11:23 م
بوابة الفجر
هبة أحمد



طرحت شركة أروما المنتجة لحكاية بيت عز " إحدى حكايات الجزء الثاني من مسلسل "إلا انا" الأغنية الدعائية للعمل  واسمها "اتا ليا أب" وهي من غناء ياسمين علي وكلمات تامر حسين وتلحين مدين. 

وأعرب الشاعر تامر حسين كاتب الأغنية في تصريحات صحفية له عن سعادته الكبيرة بتقديم أغنية للأب، مُشيرًا إلى أن تقديمها تقديراً لكل الآباء، وأنه كان يرى دائماً أن كل الأغاني متوجهة للأم ولا يوجد أغاني كثيرة أو أعمال فنية كثيرة للأب، وكان دائماً يريد تقديم أي عمل غنائي للأب إلى أن توصلت لـ"أنا ليا أب".

وأضاف قائلاً:"طوال الوقت كنت أريد تقديم عمل فني للأب أو الأم ولكن تقديم عمل للأم سيكون في منتهى الصعوبة لتواجد أعمال غنية كثيرة عظيمة موجهة للأم, وعندما توفي والدي من عامين وعندما أصبحت أب ورأيت حب الأبنة لوالدها من أبنتي ألهام, وعندما وجدت عمل في السياق الدرامي يوصل المشاعر التي بداخلي أستطعت من ترجمتها لعمل غنائي".

وأضاف "كنا بالفعل نعمل على ألبوم غنائي للفنانة ياسمين علي وكنا قد أنهينا منه 8 أغاني, وعندما أتت فرصة لعمل مع شركة إنتاج كبيرة تروج جيداً لأعمالها تحمسنا جداً للفكرة".

حكاية"بيت عز" أولى حكايات مسلسل "إلا أنا 2"، ويشارك في بطولة الحكاية إلى جانب سهر الصايغ، كلا من رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعى عائلي.



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