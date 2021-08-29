محكمة "كاس" تصدم الأندية الإسبانية

سيتعين على الأندية الإسبانية السماح للاعبيها الدوليين بخوض تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم في سبتمبر المقبل بعد قرار من محكمة التحكيم الرياضية يوم الأحد.





وكانت رابطة الدوري الإسباني تقدمت بطعن ضد الاتحاد الدولي "فيفا" بسبب تمديد فترة المباريات الدولية لتصفيات كأس العالم ليومين، لأن ذلك سيعني أن اللاعبين المشاركين لن يكون بوسعهم اللعب مع أنديتهم عند استئناف المسابقة المحلية في 11 سبتمبر، فيما قال "فيفا" في بيان إنه يرحب بقرار المحكمة الرياضية.



