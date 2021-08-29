"زانق نفسك في اي حاجة".. مي حلمي ترد على محمد رشاد

نشرت الإعلامية مي حلمي رسالة عبر "خاصية استوري" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ترد فيها على الفنان محمد رشاد الذي استفزها بالفيديو الذي نشره على حسابه عقب أزمتها.



كتبت "حلمي" في الأستوري قائلة:"زانق نفسك في اي حاجه خوديني معاكي لا اموت نفسي".



وفي سياق آخر، أصدرت قناة الحدث اليوم، إيقاف الإعلامية مي حلمي عن العمل، وذلك بعد عرض حلقة برنامجها أمس مع نجم الزمالك الأسبق أحمد صالح،الذي انسحب من برنامجها أمس اعتراضًا على طريقة الحوار،ليتم التحقيق معها فيها نسب اليها من الإساءة له