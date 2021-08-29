التنمية المحلية: إنتاج وقود بديل لفحم الكوك من القمامة (فيديو)

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن المنظومة الحديثة للنظافة تستهدف تغيير البنية الأساسية للنظافة وإزالة تراكمات القمامة، مشيرة إلى أن الوزارة قامت برفع 44 مليون طن مخالفات خلال عام ونصف، وتم إنشاء محطات وسيطة لاستقبال المخالفات القامة من الاحياء المختلفة.



وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، أن المخالفات ترسل إلى مصانع التدوير التي تقوم بإنتاج الأسمدة المستخدمة في استصلاح الأراضي، وإنتاج وقود بديل لفحم الكوك المستورد من الخارج بالعملة الصعبة، ويستخدم في مصانع الأسمنت.



ولفت إلى أن الوزارة ستسلم المحافظات المصرية بنهاية أكتوبر المقبل 21 خلية دفن آمن، بالإضافة إلى المحطات الوسيطة التي تستوعب كل محطة 1000 طن، مضيفًا أن الجمع السكني والتجاري سيعود مرة اخرى، وبالتالي سيتم تقليل القاممة المتواجدة في الشارع مرة اخرى.

