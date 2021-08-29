استشاري: تطيعم الجدري وشلل الأطفال من أنجح المشروعات للإنسانية

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استشاري: تطيعم الجدري وشلل الأطفال من أنجح المشروعات للإنسانية
الأحد 29/أغسطس/2021 - 11:44 م
كساب أحمد
قال الدكتور أحمد الوكيل، استشاري جراحة القلب والصدر بكلية طب القصر العيني، إن من أكثر المشروعات الناجحة للإنسانية، القضاء على الجدري وشلل الأطفال، فهي من أنجح التطعيمات التي حدثت.
وأضاف "الوكيل"، خلال حواره ببرنامج "شارع القلب"، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي علي الطواب، أن سلالة الجدري التي تأتي الآن هي الجدري المائي، وغالبًا ما يُصاب به الأطفال، فهو يتسبب في بثور بداخلها مياه ثم بعد ذلك يأخذ الجسم مناعة منه.
وأوضح الوكيل، أن مشكلته أنه يُصيب الجهاز الشوكي، وأحيانًا يتسبب في الحزام الناري، مشيرًا إلى أنه سمى بهذا الأسم لأنه يسبب الشعور بالحرقة ولونه أحمر، لافتًا إلى أنه يأخذ له أدوية متخصصة مضادة بالفيروسات ويخف المريض، متابعًا أنه غالبًا ما يأتي في الظهر ولكنه من الممكن أن يأتي في أماكن آخرى.
وأضاف "الوكيل"، خلال حواره ببرنامج "شارع القلب"، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي علي الطواب، أن سلالة الجدري التي تأتي الآن هي الجدري المائي، وغالبًا ما يُصاب به الأطفال، فهو يتسبب في بثور بداخلها مياه ثم بعد ذلك يأخذ الجسم مناعة منه.
وأوضح الوكيل، أن مشكلته أنه يُصيب الجهاز الشوكي، وأحيانًا يتسبب في الحزام الناري، مشيرًا إلى أنه سمى بهذا الأسم لأنه يسبب الشعور بالحرقة ولونه أحمر، لافتًا إلى أنه يأخذ له أدوية متخصصة مضادة بالفيروسات ويخف المريض، متابعًا أنه غالبًا ما يأتي في الظهر ولكنه من الممكن أن يأتي في أماكن آخرى.