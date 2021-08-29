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استشاري: تطيعم الجدري وشلل الأطفال من أنجح المشروعات للإنسانية

الأحد 29/أغسطس/2021 - 11:44 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الدكتور أحمد الوكيل، استشاري جراحة القلب والصدر بكلية طب القصر العيني، إن من أكثر المشروعات الناجحة للإنسانية، القضاء على الجدري وشلل الأطفال، فهي من أنجح التطعيمات التي حدثت.

وأضاف "الوكيل"، خلال حواره ببرنامج "شارع القلب"، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي علي الطواب، أن سلالة الجدري التي تأتي الآن هي الجدري المائي، وغالبًا ما يُصاب به الأطفال، فهو يتسبب في بثور بداخلها مياه ثم بعد ذلك يأخذ الجسم مناعة منه.

وأوضح الوكيل، أن مشكلته أنه يُصيب الجهاز الشوكي، وأحيانًا يتسبب في الحزام الناري، مشيرًا إلى أنه سمى بهذا الأسم لأنه يسبب الشعور بالحرقة ولونه أحمر، لافتًا إلى أنه يأخذ له أدوية متخصصة مضادة بالفيروسات ويخف المريض، متابعًا أنه غالبًا ما يأتي في الظهر ولكنه من الممكن أن يأتي في أماكن آخرى.

الكلمات المفتاحية

شلل الاطفال تطعيمات الجدري استشاري

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