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ضبط تشكيل عصابي لسرقة الماشية بدمياط

الأحد 29/أغسطس/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
محافظات الفجر
نجحت الأجهزة الأمنية بدمياط بإشراف اللواء حسام بدرة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الماشية بدمياط.

وكانت معلومات قد وردت إلى العميد توفيق جاد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، تفيد بقيام (6 أشخاص - لثلاثة منهم معلومات جنائية)، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى ارتكاب وقائع سرقات الماشية متخذين من دائرة مركز شرطة فارسكور مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد يوسف البشلاوى، رئيس مباحث مركز شرطة فارسكور، والقوة المرافقة له من ضبطهم، وبحوزتهم 30 رأس ماشية، أسلحة نارية، بندقيه آلي، عدد 2 بندقية خرطوش، وأسلحة بيضاء ومبلغ مالى، 2 تروسيكل - دراجة نارية - مقص حديدى - 4 عتلة حديد - بكرة لاصق شفاف).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 20 واقعة سرقة بدوائر مراكز (الزرقا - فارسكور - كفر سعد - دمياط)، وحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى. وأرشدوا عن المسروقات، وتم تحرير محضر بالضبط تمهيدا للعرض على النيابه العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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سرقة الماشية تشكيل عصابي اسوان

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