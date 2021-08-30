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مي عمر تتألق في أحدث جلسة تصوير

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
تألقت الفنانة مي عمر في أحدث جلسة تصوير لها لإحدى المجلات، وشاركت صورة جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت مي في أحضان الجبال أمام سيارة سوداء، بفستان ابيض ناعم، وارتدت قبعة بيضاء وجزمة بيضاء وميك أب ناعم وهادئ.

كانت أحدث أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "نسل الأغراب" بطولتها بمشاركة الفنان أحمد السقا وأمير كرارة ونجلاء بدر وإدوارد وفردوس عبدالحميد ودياب وأحمد داش وأحمد مالك وعماد زيادة ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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