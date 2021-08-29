Advertisements

طبيب تغذية يكشف فوائد لمادة الكروم لتخفيف الدهون.. تعرف عليها (فيديو)

الأحد 29/أغسطس/2021 - 11:49 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن مادة الكروم تعمل على تجفيف الدهون في الجسم، وتعمل على خفض السكر في الدم، من خلال تنشيط الأنسولين على الدخول إلى الخلية لحرق الجلوكوز، وبالتالي تقل مقاومة الجسم للأنسولين، مما يساعد الجسم على عدم تكوين دهون جديدة.

وأضاف "غزالي"، خلال حواره ببرنامج "سفرة هنية"، المذاع على فضائية "mix"، مساء الأحد، أن ضعف الحرق قد يكون ناتج من مشكلة في الغدة الدرقية، أو بسبب تناول الطعام ليلًا، أو بسبب تناول المياه الغازية بكثرة، معقبًا: "أي حاجة بتدخل الجسم بتأثر على الوزن، السعرة الحرارية واحدة سواء تناولها مريض السمنة في الطعام أو المياه الغازية".

وتابع خبير التغذية العلاجية، أن الشاي الأخضر والقهوة الخضراء تزيد من معدل الحرق إلى حد كبير، موضحًا أن الكورس العلاجي لمريض السمنة قد يكون من 4 مواد، وأخصائي التغذية هو من يحدد المكونات التي تناسب المريض.

الكلمات المفتاحية

خبير تغذية التغذية السليمة استشاري تغذية اخبار مصر

أخبار تهمك

أردوغان يهزي بتصريحات غريبة بعد مغازلته لـ "مصر".. وبرلمانية من حزبه تهدد وتسب شرطي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. محكمة القضاء الإداري تصدر حكمها بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إغلاق مطار فيينا بعد بلاغ عن وجود متفجرات

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تعرف على موعد تنفيذ عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يكشف تفاصيل إصابة نجمي الفريق

منذ 36 دقيقة

بعد توصية "التخطيط".. الأهلي يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الفيراري الذهبي.. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 21 ساعة

اتحاد الكرة يُحدد شرطًا وحيدًا لتخفيف عقوبة محمود شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحسم ملف الراحلين بعد إعلان صفقات الأهلي الجديدة

منذ 37 دقيقة

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة كبرى بشأن تفاصيل واقعة شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

خبيرة تغذية تحذر من الأكل ليلاً: "اللي هيتاكل بالليل جسمك مش هيحرقه"

استشاري يكشف فوائد النباتات الطبية في خفض الوزن

استشاري تغذية: هذه المواد تزيد من حرق الدهون دون مجهود

خبيرة تغذية: نفسية مريض السمنة "هشة"

استشاري: هذا النبات يقلل الشهية بنسبة 60 %

استشاري يوضح سبب عدم شعور مريض السمنة بالشبع (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:36 م

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة كبرى بشأن تفاصيل واقعة شيكابالا

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

07:01 م

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

08:03 م

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

05:38 م

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

07:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements