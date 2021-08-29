طبيب تغذية يكشف فوائد لمادة الكروم لتخفيف الدهون.. تعرف عليها (فيديو)

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن مادة الكروم تعمل على تجفيف الدهون في الجسم، وتعمل على خفض السكر في الدم، من خلال تنشيط الأنسولين على الدخول إلى الخلية لحرق الجلوكوز، وبالتالي تقل مقاومة الجسم للأنسولين، مما يساعد الجسم على عدم تكوين دهون جديدة.



وأضاف "غزالي"، خلال حواره ببرنامج "سفرة هنية"، المذاع على فضائية "mix"، مساء الأحد، أن ضعف الحرق قد يكون ناتج من مشكلة في الغدة الدرقية، أو بسبب تناول الطعام ليلًا، أو بسبب تناول المياه الغازية بكثرة، معقبًا: "أي حاجة بتدخل الجسم بتأثر على الوزن، السعرة الحرارية واحدة سواء تناولها مريض السمنة في الطعام أو المياه الغازية".



وتابع خبير التغذية العلاجية، أن الشاي الأخضر والقهوة الخضراء تزيد من معدل الحرق إلى حد كبير، موضحًا أن الكورس العلاجي لمريض السمنة قد يكون من 4 مواد، وأخصائي التغذية هو من يحدد المكونات التي تناسب المريض.

