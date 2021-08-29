نجلاء بدر تشارك متابعيها لحظات إجازتها الصيفية

شاركت الفنانة نجلاء بدر، جمهورها فيديو من إجازتها الصيفية، حيث نشرت عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وظهرت نجلاء بدر في الفيديو تقضي عطلتها الصيفيه في البحر على ظهر "الجيت سكي".



وعلقت قائلة:"خذ وقتا للعب".



يذكر أن أخر أعمال الفنانة نجلاء بدر مسلسل "بين السما والأرض" بطولة كل من هاني سلامة، نجلاء بدر، ندي موسي، سوسن بدر، محمود الليثي، يسرا اللوزي وغيرهم من النجوم،ومسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، أحمد مالك، أحمد داش، نجلاء بدر، وغيرهم من النجوم والذين عرضوا في الموسم الرمضاني الماضي.