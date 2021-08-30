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أسعار الذهب اليوم الإثنين 30-8-2021 في الصاغة
الإثنين 30/أغسطس/2021 - 12:00 ص
استقرت أسعار الذهب في مصر أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، بعد ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي على غرار ارتفاع أسعار الأوقية العالمية، حيث تجاوز سعر الأوقية العالمية مستوى 1800 دولار.
ما هي أسعار الذهب اليوم في مصر ؟
عيار 18 يسجل 679 جنيها للجرام
عيار 21 يسجل 792 جنيها للجرام
عيار 24 يسجل 905 جنيها للجرام
الجنيه الذهب 6320 جنيها
أسعار الذهب عالميا:
قفزت المعادن النفيسة في أخر تعاملات الأسبوع الماضي متأثرة بارتفاع ملك المعادن الذهب، وكذلك قفزت أسعار الفضة 0.8 % إلى 23.72 دولار للأونصة اليوم السبت، لتتجه صوب تحقيق أكبر مكسب منذ مايو.
وزاد البلاتين 1.2 % إلى 990.69 دولار، بينما تقدم البلاديوم 1.7 % إلى 2432.60 دولار، ليتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ يونيو بارتفاعه بنحو 7%.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت فوق المستوى النفسي البالغ 1800 دولار، بدعم الطلب على الملاذ الآمن، فضلا عن انخفاض الدولار قبل كلمة لرئيس البنك المركزي الأمريكي.
وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.6 % إلى 1802.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 0647 بتوقيت غرينتش، وظل المعدن الأصفر فوق 1800 دولار في معظم السبعة أشهر المنتهية في فبراير من العام الجاري، لكنه أخفق في البقاء فوق ذلك المستوى منذ ذلك الحين.