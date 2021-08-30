أسعار الذهب اليوم الإثنين 30-8-2021 في الصاغة

استقرت أسعار الذهب في مصر أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، بعد ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي على غرار ارتفاع أسعار الأوقية العالمية، حيث تجاوز سعر الأوقية العالمية مستوى 1800 دولار.





ما هي أسعار الذهب اليوم في مصر ؟





عيار 18 يسجل 679 جنيها للجرام





عيار 21 يسجل 792 جنيها للجرام





عيار 24 يسجل 905 جنيها للجرام





الجنيه الذهب 6320 جنيها













أسعار الذهب عالميا:





قفزت المعادن النفيسة في أخر تعاملات الأسبوع الماضي متأثرة بارتفاع ملك المعادن الذهب، وكذلك قفزت أسعار الفضة 0.8 % إلى 23.72 دولار للأونصة اليوم السبت، لتتجه صوب تحقيق أكبر مكسب منذ مايو.





وزاد البلاتين 1.2 % إلى 990.69 دولار، بينما تقدم البلاديوم 1.7 % إلى 2432.60 دولار، ليتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ يونيو بارتفاعه بنحو 7%.





وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت فوق المستوى النفسي البالغ 1800 دولار، بدعم الطلب على الملاذ الآمن، فضلا عن انخفاض الدولار قبل كلمة لرئيس البنك المركزي الأمريكي.





وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.6 % إلى 1802.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 0647 بتوقيت غرينتش، وظل المعدن الأصفر فوق 1800 دولار في معظم السبعة أشهر المنتهية في فبراير من العام الجاري، لكنه أخفق في البقاء فوق ذلك المستوى منذ ذلك الحين.