الأرصاد: تراجع نسبي في درجات الحرارة غدًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض في درجات الحرارة بداية من الغد، وتراجع نسبي في درجة الحرارة على شمال البلاد.



ونبهت بأنه من المتوقع أن تسجل القاهرة ٣٥ درجة بعد أن سجلت اليوم ٣٧ درجة، ويظل جنوب الصعيد شديد الحرارة ويصل الي ٤٥ درجة.



كما تنشط الرياح علي كل من شمال وجنوب الصعيد ومسطح البحر الـحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج، كما تبقى الظاهرة المؤثرة الشبورة المائية صباحا خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.



