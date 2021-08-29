Advertisements

الأرصاد: تراجع نسبي في درجات الحرارة غدًا

الأحد 29/أغسطس/2021 - 11:56 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض في درجات الحرارة بداية من الغد، وتراجع نسبي في درجة الحرارة على شمال البلاد.

ونبهت بأنه من المتوقع أن تسجل القاهرة ٣٥ درجة بعد أن سجلت اليوم ٣٧ درجة، ويظل جنوب الصعيد شديد الحرارة ويصل الي ٤٥ درجة.

كما تنشط الرياح علي كل من شمال وجنوب الصعيد ومسطح البحر الـحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج، كما تبقى الظاهرة المؤثرة الشبورة المائية صباحا خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة الطقس الأرصاد

أخبار تهمك

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. محكمة القضاء الإداري تصدر حكمها بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

اتحاد الكرة يُحدد شرطًا وحيدًا لتخفيف عقوبة محمود شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد توصية "التخطيط".. الأهلي يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد تنفيذ عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها قبل بدء العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إغلاق مطار فيينا بعد بلاغ عن وجود متفجرات

منذ أقل من ساعتين

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة كبرى بشأن تفاصيل واقعة شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يكشف تفاصيل إصابة نجمي الفريق

منذ 37 دقيقة

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

الفيراري الذهبي.. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يحسم ملف الراحلين بعد إعلان صفقات الأهلي الجديدة

منذ 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى 34 بالقاهرة

الأرصاد: طقس الجمعة حار بالقاهرة وارتفاع الرطوبة 85%

بدرجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

حرارة وشبورة ورياح.. ظواهر جوية يحذر منها خبراء الأرصاد خلال الأيام المقبلة

الموجة الحارة مستمرة.. تحذيرات مهمة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

تصل لـ43.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية الأسبوع

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:36 م

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة كبرى بشأن تفاصيل واقعة شيكابالا

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

07:01 م

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

08:03 م

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

05:38 م

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

07:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements