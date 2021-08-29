موسيماني يحسم ملف الراحلين بعد إعلان صفقات الأهلي الجديدة

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موسيماني يحسم ملف الراحلين بعد إعلان صفقات الأهلي الجديدة
الأحد 29/أغسطس/2021 - 11:59 م
علي خلاف
حسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ملف الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي الجاري.
الراحلون عن الأهلي في الميركاتو الصيفي
و أبلغ المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مسؤولي القلعة الحمراء رغبته في رحيل عدد من نجوم الفريق بالموسم الجديد.
و حسم موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي موقفه برحيل كلا من النيجيري جونيور أجايي و الكونغولي والتر بواليا و ناصر ماهر و أحمد رمضان بيكهام ومروان محسن وكريم نيدفيد.
كما أبدى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي رغبته في إعارة مصطفى شوبير في الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن يبحث أمير توفيق مدير التعاقدات فى النادي الأهلي تسويق اللاعبين الذين أوصى المدرب الجنوب إفريقي برحيلهم عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر في الميركاتو الصيفي الجاري.