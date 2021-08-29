موسيماني يحسم ملف الراحلين بعد إعلان صفقات الأهلي الجديدة

حسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ملف الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي الجاري.





الراحلون عن الأهلي في الميركاتو الصيفي





و أبلغ المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مسؤولي القلعة الحمراء رغبته في رحيل عدد من نجوم الفريق بالموسم الجديد.





و حسم موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي موقفه برحيل كلا من النيجيري جونيور أجايي و الكونغولي والتر بواليا و ناصر ماهر و أحمد رمضان بيكهام ومروان محسن وكريم نيدفيد.





كما أبدى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي رغبته في إعارة مصطفى شوبير في الفترة المقبلة.





ومن المقرر أن يبحث أمير توفيق مدير التعاقدات فى النادي الأهلي تسويق اللاعبين الذين أوصى المدرب الجنوب إفريقي برحيلهم عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر في الميركاتو الصيفي الجاري.