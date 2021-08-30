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بهذه الطريقة.. هند صبري تودع فصل الصيف

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 12:02 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة هند صبري، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت صورة لها من حمام السباحة عبر حسابها علي موقع "انستجرام" وعلقت قائلة "وداعا وداعا الصيف".


يذكر أن هند صبري شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز وهشام سليم ونخبة من النجوم. مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار ومن إخراج أحمد علاء الديب.

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