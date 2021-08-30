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بميكاج جريء.. رانيا منصور تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 12:23 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة رانيا منصور، متابعيها وجمهورها، صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت رانيا منصور مرتدية توب أسود واعتمدت علي الماكياج الصاخب، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، كانت مسلسل «أسود فاتح» الذي تم عرضه مؤخراً عبر قناة mbc مصر الفضائية، بعد النجاح الذي حققه المسلسل فور عرضه على منصة شاهد نت الإلكترونية.

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