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سارة عبد الرحمن تتذكر دلال عبد العزيز بهذة الكلمات

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 12:46 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
نشرت الفنانة سارة عبد الرحمن، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة لها برفقة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، من كواليس مسلسل "سابع جار".

وعلقت قائلة:"يمكن لو كتبت استوعب؟ ماعرفش بس اما بافكر اكتب باحس ان مفيش كلام يكفي".

وأضافت:"عشان اكون صريحة البداية ماكانتش حب من أول نظرة خالص.. اخدنا شوية وقت وكام موقف كدة عشان نحب بعض وشوية وقت كمان عشان نكون اصحاب. بس بعديها عرفت يعني ايه صداقة ويعني ايه ضهر ويعني ايه لذاذة وضحك ويعني ايه بركة ويعني ايه تواضع ويعني ايه طيبة نقية كدة من غير اي حاجة".

وتابعت:" كل دة كوم والحاجات اللي اتعلمتها في الشغل اللي هاتفضل حلقة في ودني كوم تاني. باكتب وبرضه مش قادرة لسا اصدق وعمالة اسمعك وانتي بتقوليلي "ياللا يا نصاابة"".

واختتمت حديثها قائلة:"ديدي، انا باحمد ربنا اني عرفت ملاك زيك وعمري ما هانساكي ابدا عشان انتي ماتتنسيش. وحشتيني اكتر مانتي كنتي اصلا وحشاني. بحبك".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة سارة عبد الرحمن مسلسل "ليه لأ 2 " بطولة منة شلبي، أحمد حاتم، مراد مكرم، سارة عبد الرحمن، منى أحمد زاهر، الطفل سليم مصطفى، فراس سعيد، دنيا ماهر، تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.

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