أميرة فتحي تشوق جمهورها لفيلمها الجديد "أولها حلو"



شاركت الفنانة أميرة فتحي، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



ونشرت أميرة فتحي صورة لها من كواليس فيلمها الجديد، "أولها حلو"، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





يذكر أن فيلم "أولها حلو" بطولة أميرة فتحى، حمزة العيلى، دراين حداد، سهام جلال، رانيا شاهين، ومجموعة أخرى من الفنانين وتأليف وإخراج حازم متولى، وتجسد فيه أميرة دور مترجمة إيطالية، ويتعرض الفيلم لطبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة، وإنعكاس أستهتار الشباب على الفتيات فيما يخص العلاقات العاطفية.