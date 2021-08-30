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مسؤول يكشف تفاصيل قرار استئناف حركة الطيران بين مصر والسعودية

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 12:27 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، تفاصيل استئناف حركة الطيران بين مصر والسعودية، قائلا إنه يسمح لأي مواطن مصري بالتوجه إلى مصر بشكل مباشر بشرط أن يكون قد حصل على جرعتي لقاح كورونا في السعودية قبل توجهه لمصر.
 
وقال "حنفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الأحد، إن من لم يحصل على جرعتي اللقاح في السعودية عليه التوجه إلى دولة وسيطة وهى البحرين أو الأردن وقضاء فترة حجر صحي بها لمدة 14 يوما على أن يجرى لهم فحص في اليوم الـ 13.

وأضاف أنه إذا جاءت نتيجة الفحص سليمة يتوجه إلى السعودية ويقضي فترة حجر مؤسسي لمدة 7 أيام، ويجري فحص لهم في اليوم السادس، منوها إلى أن أي شخص يعمل في القطاع الطبي يدخل المملكة دون قيد أو شرط.

الكلمات المفتاحية

مصر المصريين بالخارج السعودية استئناف الطيران

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