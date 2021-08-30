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برلمانيون يثمنون مشاركة الرئيس السيسي في مؤتمر بغداد

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 02:35 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
إيمان أسامة
ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، مؤكدين أن هذه الزيارة سيكون لها مردود إيجابي وجاءت فى الموعد المناسب لإعادة التنمية والبناء والإعمار.

وكيل "دفاع النواب": السيسي أول رئيس مصري يزور العراق منذ 30 عامًا
من جانبه، قال اللواء أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى دائمًا إلى المشاركة في مثل هذه المؤتمرات التى تخص الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي، وذلك للحفاظ على تلك الدول.

وأكد "العوضي" فى تصريح لبوابة "الفجر" أن القيادة السياسية في مصر يهمها أن يكون هناك استقرار وأمن في العراق وأن تعود كسابق عهدها دولة قوية وعربية لدعم الأمن القومي العربي والمصري، مشيرًا إلى أن هذه ليست أول مشاركة للرئيس عبدالفتاح السيسي وتعتبر ثاني زيارة له، وهو أول رئيس مصري يزور العراق منذ 30 عامًا.

برلماني: زيارة السيسي للعراق سيكون لها مردود إيجابي
وفى السياق، أشاد اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، مؤكدًا أنها لافتة جيدة وفى الموعد المناسب لإعادة التنمية والبناء والإعمار والتجربة الديمقراطية وحماية الأراضى ووحدة الشعب العراقي.

وقال"كدواني" فى تصريح لبوابة "الفجر" إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعراق جيدة والمؤتمر ناجح وله مردود إيجابي على مستوى الأمن القومي العربي ومواجهة التحديات التى تواجها الأمة العربية، مشيرا إلى أن المؤتمر سيكون نقلة فى صالح العراق والشعب العراقي.

برلمانية: مشاركة السيسي بمؤتمر بغداد يدعم وحدة شعب العراق
وفى سياق متصل، قالت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة كان بحضور عربي ودولي رفيع المستوى لذلك كان حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ضروريًا للتأكيد على الروابط التاريخية والأخوة التي تربط بين الشعبين الشقيقين ومؤازرة الجيش العراقي في معركته ضد الإرهاب.

وأكدت "الجزار" في تصريح لبوابة "الفجر" أن العراق خط دفاع إستراتيجي لمصر والمنطقة ووجود الرئيس السيسي في المؤتمر يدعم ويقوي وحدة شعب العراق خاصة أن الصراعات الداخلية لها أبعاد إقليمية، وللتأكيد أن استقرار العراق يعني استقرار المنطقة، واستقرار المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن وجود الرئيس في المؤتمر يؤكد دوره الأساسي العربي والإقليمي في المنطقة ويلهم العراق الشقيق بتجربة مصر في البناء والإعمار.

الكلمات المفتاحية

مؤتمر بغداد اللواء أحمد العوضى العراق السيسي البرلمان

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