أحمد الشامي يكشف عن تفاصيل شخصيته في حكاية "بيت عز"

عبر الفنان أحمد الشامي، عن سعادته بالمشاركة في حكاية "بيت عز" أولى حكايات الموسم الثاني من مسلسل "إلا أنا".



وكشف الشامي في تصريحات صحفية، عن الشخصية، التي يقدمها في العمل، حيث قال" أجسد شخصية "وائل" ضمن أحداث المسلسل، وهو مدير الشركة التي تعمل فيها سهر الصايغ".



وأضاف أن أكثر شئ حمسه للمشاركة في العمل، أنه لم يقدم مثل هذا الدور من قبل؛ حيث أن وائل شخص شرير لأبعد الحدود، مشيراً إلى أن توابع كل هذا الشر ستظهر على مدار الأحداث المليئة بالمفاجآت.



يذكر أن "بيت عز" أولى حكايات الموسم الثانى من مسلسل "إلا أنا" وتم الانتهاء من تصويرها قبل أيام، للعرض على قناة dmc.



