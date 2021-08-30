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"مكافحة كورونا" عن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية: "مش هنمسك عصاية لكل واحد" (فيديو)

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 08:08 ص
كساب أحمد

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، عن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا الفترة المقبلة، قائلًا: "الدولة اتخذت قرارًا بعدم دخول أي طالب فوق 18 عامًا أو مدرس جامعي إلى مدرسته أو كليته، إلا بعد الحصول على لقاح كورونا"، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قادرة على توفير اللقاحات لهذه الفئات، ولكن ما ينقصنا هو الوعي، معقبًا: "الدولة مش هتمسك عصاية لكل واحد".

وشدد "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم" مساء الأحد، على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا بدون أي تهاون، والحصول على اللقاحات، مشيرًا إلى أن كافة الأدوية المتواجدة في مصر آمنة وفعالة وحاصلة على تصريح منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أن اللقاح الصيني من اللقاحات الفعالة جدًا، مشيرًا إلى أن معظم الشعب الصيني حصل على هذه اللقاح، وهذا أدى لتقليل الإصابات بشكل كبير للغاية

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