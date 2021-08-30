يوسف القعيد: نجيب محفوظ تنبأ بنهاية الإخوان

قال الأديب والكاتب الكبير يوسف القعيد، إن الأديب نجيب محفوظ كان ليبراليا ويحترم إرادة الجميع، ويعد من أكثر الأدباء المخلصين لكتاباتهم.



ونفى "القعيد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، مساء الأحد، ما تردد بشأن أن "محفوظ" رفض السفر للحج، قائلا: "ما يتردد بشأن هذا الصدد عارٍ تماما من الصحة"، لافتا إلى أن نجيب محفوظ تنبأ بنهاية الإخوان.



وأكد "القعيد"، أنه لم يظهر كاتب بعد نجيب محفوظ يستحق جائزة نوبل في الأدب، ولو أن "محفوظ" يعيش الآن لاستحق جائزة نوبل أيضًا، مضيفا: "محفوظ كان يؤمن بأن الكتابة "شغل" وليست للتسلية أو إضاعة الوقت".

