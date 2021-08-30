يوسف القعيد: نجيب محفوظ تنبأ بنهاية الإخوان

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يوسف القعيد: نجيب محفوظ تنبأ بنهاية الإخوان
الإثنين 30/أغسطس/2021 - 12:45 ص
هدى عبدالرازق
قال الأديب والكاتب الكبير يوسف القعيد، إن الأديب نجيب محفوظ كان ليبراليا ويحترم إرادة الجميع، ويعد من أكثر الأدباء المخلصين لكتاباتهم.
ونفى "القعيد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، مساء الأحد، ما تردد بشأن أن "محفوظ" رفض السفر للحج، قائلا: "ما يتردد بشأن هذا الصدد عارٍ تماما من الصحة"، لافتا إلى أن نجيب محفوظ تنبأ بنهاية الإخوان.
وأكد "القعيد"، أنه لم يظهر كاتب بعد نجيب محفوظ يستحق جائزة نوبل في الأدب، ولو أن "محفوظ" يعيش الآن لاستحق جائزة نوبل أيضًا، مضيفا: "محفوظ كان يؤمن بأن الكتابة "شغل" وليست للتسلية أو إضاعة الوقت".
ونفى "القعيد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، مساء الأحد، ما تردد بشأن أن "محفوظ" رفض السفر للحج، قائلا: "ما يتردد بشأن هذا الصدد عارٍ تماما من الصحة"، لافتا إلى أن نجيب محفوظ تنبأ بنهاية الإخوان.
وأكد "القعيد"، أنه لم يظهر كاتب بعد نجيب محفوظ يستحق جائزة نوبل في الأدب، ولو أن "محفوظ" يعيش الآن لاستحق جائزة نوبل أيضًا، مضيفا: "محفوظ كان يؤمن بأن الكتابة "شغل" وليست للتسلية أو إضاعة الوقت".