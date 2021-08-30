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أغرب ولادة طفل بالعالم في بني سويف.. أخصائي نساء يكشف التفاصيل (فيديو)

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 01:32 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
كشف الدكتور رمضان محمود، أخصائي النساء والتوليد، تفاصيل أغرب حالة ولادة طفل في بني سويف، يحمل الجهاز التناسلي للذكر والأنثى في نفس الوقت.
 
تفاصيل أغرب حالة ولادة طفل
 وقال "محمود"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إن هذه الحالة نادرة جدًا، مشيرًا إلى ضرورة إجراء تحليل جينات وراثية لمعرفة مدى ميل الطفل للذكورة أو الأنوثة، وبعد ذلك يتم تحويله جراحيًا لذكر أو لأنثى.
 
حالة نادرة جدًا لهذه الأسباب
 وأضاف: "التحليلات والهرمونات وحدها هي التي تحدد الصفة الغالبة، ومن ثم تحديد النوع النهائي للجنين، ثم إجراء العملية"، مشيرًا إلى أن سبب هذه الحالة قد يكون بسبب الهرمونات أو بسبب تغيير في تركيبة الطفل أثناء تخليقه في أول 3 شهور.

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بني سويف أغرب ولادة طفل أخصائي نساء

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