موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي





تتجه أنظار متابعي ومحبي الكرة الإنجليزية مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

يحتل نيوكاسل يونايتد المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة في الموسم الحالي في جدول البريميرليج خطفها من ساوثهامبتون ويسعى نيوكاسل يونايتد لاسعاد جماهيره وحجز أحد المقاعد المؤهل للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

في حين يحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر في الموسم الحالي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط من مبارتين ويواجه الآن وولفرهامبتون ويسعى لخطف المركز السادس من مانشستر سيتي.

يقود النرويجي أولي جونار سولسكاير أحلام جماهير الشياطين الحمر من أجل استعادة أمجاد السير أليكس فيرجسون والتتويج بلقب البريميرليج بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد يوم السبت 11 سبتمبر 2021 على استاد أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مصر والساعة الخامسة مساء بتوقيت السعودية والساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports connect ببث المباراة.



