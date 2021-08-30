موسمياني يستقر على تشكيل الأهلي الجديد في الموسم المقبل

















استقر الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل المارد الأحمر، لخوض منافسات النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم





ومن المتوقع أن يكون التشكيل الذى سيعتمد عليه الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، خلال الموسم الجديد كما يلى:





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: على معلول - بدر بانون - أيمن أشرف - كريم فؤاد.





خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدى "قفشة".



