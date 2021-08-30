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أحمد بسيم لـ"الفجر الفني": تجمعني علاقة حب ببتول حداد في حكاية "1%".. وأحمد شفيق مخرج مُتمكن

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 01:28 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز

كشف الفنان الشاب أحمد بسيم، عن تفاصيل دوره بحكاية "1%" من مسلسل "زي القمر" مشيرًا إلي أن تجمعه قصة حب بالفنانة بتول حداد التي تجسد شقيقة صابرين ويتزوجان وتقابلهما صعوبات عديدة يعملان على حلها على مدار الحلقات.

وأضاف في تصريحه لـ "الفجر الفني": "سعيد بالعمل مع المخرج أحمد شفيق فهو من المخرجين الواعين المحترمين كما أنه متمكن من أدواته كما أني سعيد بالعمل مع صابرين وعفاف شعيب ومدحت صالح بالإضافة إلي بتول حداد والمنتجة مها سليم حيث وصفها بالمنتجة الواعية".

يشارك الفنان أحمد بسيم في حكاية "1% " بطولة صابرين ،مدحت صالح،عفاف شعيب،بتول حداد إخراج احمد شفيق .

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