تعرف على تفاصيل حفل شيرين عبد الوهاب الجديد





كشفت المطربة شيرين عبد الوهاب، عن موعد حفلها المقبل في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





والحفل سيكون يوم 4 سبتمبر المقبل، كما أن الصورة التى نشرتها تعلن من خلالها عن تفاصيل الحفل.



وكانت المطربة شيرين عبد الوهاب، حرصت على تقديم الشكر لكل الفنانين الذين قدموا لها الدعم في أزمتها الأخيرة والشائعات التي دارت حول علاقتها مع زوجها المطرب حسام حبيب.



وكتبت شيرين عبد الوهاب على تويتر: "أحب أشكر عيلتي الكبيرة من فنانين الوطن العربي على دعمهم ليا ولحسام وحبهم، أخواتي وزملائي وأساتذتي، ربنا يخليكوا ليا، شيريهان وأنغام، ونوال الزغبي، درة، فيفي عبده، رانيا محمود ياسين، شيماء سيف، أحمد فلوكس، حورية فرغلي، مصطفى درويش".