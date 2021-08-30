دينا فؤاد تنتقد مي حلمي : "إحنا في زمن المسخ"

نشرت الفنانة دينا فؤاد، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" عبر خاصية الاستوري بوست تنتقد فيه تصرف المذيعة مي حلمي.



حيث علقت قائله:"حقیقی احنا بقينا في زمن المسخ على رأي الزعيم عادل امام اول مره اتكلم في حاجه تخص حد بس بجد مستفزه جدااااا".



وأضافت:"بلاش تقولوا اعلامیه ياريت تقولوا بهلون مسخ حاجه في منتهى قلة الادب وعدم الاحترام وطول الوقت".



وتابعت:"انسانه مستفزه وعايزه تعمل فيها جامده ومفيش زايها یا سيادة الحكم انت جامده بس في قلة الادب والاستفزاز كفايه بقي ماليتوا البلد تحية للمحترم كابتن احمد صالح".