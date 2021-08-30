موقف الأهلي من التفريط في حسين الشحات





حسم الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفة من الاستغناء عن خدمات حسين الشحات، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.









وأكد الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت 2: أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، رفضاً بشكل نهائي، رحيل حسين الشحات.





وتابع: بيستو موسمين، أبلغ مسؤولو المارد الأحمر برفضه رحيل حسين الشحات بأي شكل سواء الرحيل على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.







