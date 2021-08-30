تعرف على تفاصيل إصابة نجمي برشلونة ومدة الغياب





أفاد نادي برشلونة في بيان له أن لاعبه سيرجي روبرتو عانى من كسر في الضلع خلال مباراة "البلاوغرانا" وخيتافي التي احتضنها الأحد ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم والتي انتهت بانتصار صاحب الأرض بهدفين لهدف.





وغادر روبرتو الملعب قبل 15 دقيقة على انتهاء المباراة.





ولم يحدد برشلونة مدة غياب اللاعب عن الفريق، ولكن لحسن حظ سيرجي روبرتو ومدربه رونالد كومان أن الفريق سيخوض مباراته المقبلة في 14 سبتمبر (أيلول) المقبل (هذا إذا تأكد تأجيل مباراة الفريق ضد إشبيلية).





من جانبه غادر الدنماركي مارتين برايثوايت، مهاجم برشلونة، ملعب مباراة خيتافي قبل 15 دقيقة على انتهاء اللقاء، وأفاد النادي في بيانه بأن اللاعب يعاني من آلام في ركبته اليسرى.





ولم يذكر البيان مدة غياب اللاعب، ولكن برشلونة أوضح أن خدماته الطبية في تواصل مع أطباء الاتحاد الدنماركي، ما يشير إلى إمكانية غياب اللاعب عن مباريات منتخب بلاده التي يخوضها خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.





وشارك برايثوايت في تشكيلة برشلونة الأساسية أمام خيتافي، ولكنه قدم أداءً غير مقنع أمام الضيوف.



