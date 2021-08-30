التعليم العالي: الاتفاق على الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة اليوم



افتتاح جامعة أهلية جديدة

وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الأحد، إلى أنه سيتم افتتاح جامعة أهلية جديدة هذا العام بمدينة المنصورة الجديدة، مشيرا إلى أن الباب مفتوح للتقديم بالجامعات الأهلية عبر الموقع الإليكتروني كما أن هناك امتحان يجرى قبل القبول بالجامعة.



اجتماع لمجلس الجامعات الخاصة

وأوضح وزير التعليم العالي، أنه سيتم عقد اجتماع اليوم الإثنين لمجلس الجامعات الخاصة لتحديد الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة.

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إنهم عملوا على التوسع في البرامج التي يحتاجها سوق العمل ووظائف المستقبل خلال الـ 40 سنة قادمة، ولكن مازال الطلاب وأسرهم لديهم قناعة بالكليات الدارجة والمتعارف عليها.