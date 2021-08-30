Advertisements

تطورات جديدة في قضية اختطاف الطفل زياد بالمحلة الكبرى

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 01:49 ص
الطفل زياد
الطفل زياد
أيمن يحيي
كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، من خلال تفريغ الكاميرات، على رقم السيارة المستخدمة في واقعة خطف الطفل زياد، وتبين أن رقم السيارة "د وق 1246" وبالاستفسار عن الرقم تبين أن هذه اللوحات مبلغ بفقدانها، في محضر رسمي تم تحريرة يوم 16 أغسطس 2021 من المواطن حسن محمود مصطفى مقيم بدائرة قسم ثان المنصورة بفقدان اللوحات الخاصة بسيارته والموضوعه على السيارة المستخدمة.

كما عثرت الأجهزة الأمنية علي سيارة ملاكي متفحمة علي بحر سجين بدائرة مركز قطور، يشتبه في كونها المستخدمة في الواقعة، ومازال البحث الجاري للوقوف على ملابسات القضية.

تداول فيديو لخطف طفل 
كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تداولوا فيديو سجلته كاميرات المراقبة، لخطف طفل من والدته من أمام محل بقالة بطريق الدائري "المحلة _ المنصورة " بنطاق محافظة الغربية، من قبل مجهولين استخدموا سيارة ملاكي لارتكاب الجريمة وفروا هاربين، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين وإعادة الطفل لأسرته.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ إلى العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة من المدعو أحمد البحيري باختطاف نجله زياد ٨ سنوات من أحضان والدته على أيدي مجهولين ملثمين والفرار هاربين بنطاق الطريق الدائري "المحلة _ المنصورة".

ملابسات الواقعة
وانتقل الرائد محمد هاشم رئيس مباحث قسم ثالث المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية دورها بالانتقال إلى مكان واقعة خطف الطفل.

وأفاد شهود عيان، بقيام ملثمين اثنين بخطف الطفل تحت تهديد الأسلحة البيضاء داخل سيارة ملاكي والهرب.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث والتي أمرت بتفريغ كاميرات مراقبه وسرعة ضبط الجناة مرتكبي الحادث الهاربين.

الكلمات المفتاحية

واقعة خطف المحلة الطفل زياد السوشيال ميديا

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن عدد إصابات كورونا الحقيقي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة كبرى بشأن تفاصيل واقعة شيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تفاصيل إصابة نجمي برشلونة ومدة الغياب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. محكمة القضاء الإداري تصدر حكمها بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يكشف تفاصيل إصابة نجمي الفريق

منذ ساعتين

اتحاد الكرة يُحدد شرطًا وحيدًا لتخفيف عقوبة محمود شيكابالا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة: تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

منذ ساعة و 7 دقيقة

بعد توصية "التخطيط".. الأهلي يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

موسمياني يستقر على تشكيل الأهلي الجديد في الموسم المقبل

منذ ساعة و 28 دقيقة

تطورات جديدة في قضية اختطاف الطفل زياد بالمحلة الكبرى

منذ 12 دقيقة

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

ضبط تشكيل عصابي تخصص في خطف حقائب السيدات بالمعادي

مصدر يكشف تفاصيلا جديدة حول واقعة السطو المسلح على محل جواهرجي بحدائق الأهرام

ننشر تفاصيل جديدة عن المتهمين بالسطو المسلح على محل جواهرجي بحدائق الأهرام

كواليس السطو المسلح على محل جواهرجي بحدائق الأهرام.. و"كاميرات المراقبة" لغز الجريمة

مصدر يفجر مفاجأت حول المتهمين بالسطو المسلح على محل جواهرجي بحدائق الأهرام

ننشر صورة المتهمين بالسطو المسلح على محل جواهرجي بحدائق الأهرام

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:36 م

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة كبرى بشأن تفاصيل واقعة شيكابالا

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

05:38 م

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

07:01 م

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

08:03 م

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

07:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements