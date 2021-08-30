تطورات جديدة في قضية اختطاف الطفل زياد بالمحلة الكبرى

تداول فيديو لخطف طفل





ملابسات الواقعة

وانتقل الرائد محمد هاشم رئيس مباحث قسم ثالث المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية دورها بالانتقال إلى مكان واقعة خطف الطفل.



وأفاد شهود عيان، بقيام ملثمين اثنين بخطف الطفل تحت تهديد الأسلحة البيضاء داخل سيارة ملاكي والهرب.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث والتي أمرت بتفريغ كاميرات مراقبه وسرعة ضبط الجناة مرتكبي الحادث الهاربين.

كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، من خلال تفريغ الكاميرات، على رقم السيارة المستخدمة في واقعة خطف الطفل زياد، وتبين أن رقم السيارة "د وق 1246" وبالاستفسار عن الرقم تبين أن هذه اللوحات مبلغ بفقدانها، في محضر رسمي تم تحريرة يوم 16 أغسطس 2021 من المواطن حسن محمود مصطفى مقيم بدائرة قسم ثان المنصورة بفقدان اللوحات الخاصة بسيارته والموضوعه على السيارة المستخدمة.كما عثرت الأجهزة الأمنية علي سيارة ملاكي متفحمة علي بحر سجين بدائرة مركز قطور، يشتبه في كونها المستخدمة في الواقعة، ومازال البحث الجاري للوقوف على ملابسات القضية.كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تداولوا فيديو سجلته كاميرات المراقبة، لخطف طفل من والدته من أمام محل بقالة بطريق الدائري "المحلة _ المنصورة " بنطاق محافظة الغربية، من قبل مجهولين استخدموا سيارة ملاكي لارتكاب الجريمة وفروا هاربين، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين وإعادة الطفل لأسرته.وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ إلى العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة من المدعو أحمد البحيري باختطاف نجله زياد ٨ سنوات من أحضان والدته على أيدي مجهولين ملثمين والفرار هاربين بنطاق الطريق الدائري "المحلة _ المنصورة".