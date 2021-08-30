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دينا الوديدي تشعل المسرح خلال فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى (صور)

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 01:47 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر _ تصوير: عبير أحمد
أحيت المطربة دينا الوديدي حفلا غنائيا على هامش فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته التاسعة والعشرين.

وغنت دينا خلاله "بالسيرة الهلالية، بعد البيبان، سكون، الحرام، دواير، تدور وترجع ، الله باقى، أحسن لك يا بدر، الكون، كتر الوجع، كنت بخاف، يا جنوبى، ياللى معدى كما شاركتها غناء عدد من الأعمال صديقتها منة حسين.



يذكر أن الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم: على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شماميان، وغيرهم من النجوم.
دينا الوديدي تشعل المسرح خلال فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى (صور)
دينا الوديدي تشعل المسرح خلال فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى (صور)
دينا الوديدي تشعل المسرح خلال فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى (صور)
دينا الوديدي تشعل المسرح خلال فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى (صور)
دينا الوديدي تشعل المسرح خلال فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى (صور)
دينا الوديدي تشعل المسرح خلال فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى (صور)

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