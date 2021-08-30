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ملك زاهر تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها ليلى بهذه الكلمات

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 02:52 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
نشرت الفنانة ملك زاهر، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مجموعة صور تجمعها باختها الفنانة ليلي زاهر وهنئتها بعيد ميلادها.

حيث قالت:" أسعد عيد ميلاد في حياتي، اختي وبنتي وصديقتي المفضلة، لقد كنت هناك منذ اليوم الذي فتحتي فيه عينيك الجميلتين على الرغم من أنني كنت أكبر منك بسنة واحدة، لكنني شاهدتك عندما حاولتي المشي، عندما تلفظت كلمتك الأولى".

وأضافت:"وكنت هناك في أول يوم لنا في المدرسة! كنا هناك مع بعضنا منذ اليوم الأول في حياتنا حرفيا".

وتابعت:" الوقت يطير يا طفلتي ولا يمكنني أن أكون أكثر فخرًا بالشخص الذي أصبحت عليه الآن، ناجحة ودؤوبة وهناك الكثير بعد ذلك، واستمر في تألق حبي وسأكون دائمًا هناك لتصفيق لكم مهما كل سنة وانتي طيبة يا لولي".

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