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بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس : الكثير مدينين بالاعتذار لمحمد رشاد
الإثنين 30/أغسطس/2021 - 03:32 ص
مي شاهين
نشر الفنان أحمد فلوكس، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، بوست يدعم فيه محمد رشاد بعد إيقاف الإعلامية مي حلمي وإحالتها للتحقيق.
حيث قال:"في زمن الحساب والأحكام الخاطئة الدائمه علي كل حاجه بلا أي حقيقه........ ( ده كلام كبير انا نفسي مش فاهمه )".
وأضاف:"الخلاصه..... اظن ان هناك الكثير من الناس مدينين للمطرب محمد رشاد بالكثير من الاعتذار واعلان انهم كانو ولناهيه الكلام متحكمش علي حد وانت مشفتش السبت... خلص الكلام خطاء".
حيث قال:"في زمن الحساب والأحكام الخاطئة الدائمه علي كل حاجه بلا أي حقيقه........ ( ده كلام كبير انا نفسي مش فاهمه )".
وأضاف:"الخلاصه..... اظن ان هناك الكثير من الناس مدينين للمطرب محمد رشاد بالكثير من الاعتذار واعلان انهم كانو ولناهيه الكلام متحكمش علي حد وانت مشفتش السبت... خلص الكلام خطاء".