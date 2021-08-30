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بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس : الكثير مدينين بالاعتذار لمحمد رشاد

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 03:32 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
نشر الفنان أحمد فلوكس، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، بوست يدعم فيه محمد رشاد بعد إيقاف الإعلامية مي حلمي وإحالتها للتحقيق.

حيث قال:"في زمن الحساب والأحكام الخاطئة الدائمه علي كل حاجه بلا أي حقيقه........ ( ده كلام كبير انا نفسي مش فاهمه )".

وأضاف:"الخلاصه..... اظن ان هناك الكثير من الناس مدينين للمطرب محمد رشاد بالكثير من الاعتذار واعلان انهم كانو ولناهيه الكلام متحكمش علي حد وانت مشفتش السبت... خلص الكلام خطاء".

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