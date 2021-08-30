مي حلمي ليست الأولى.. مذيعات أثرن الجدل وتعرضت برامجهن للإيقاف





أثارت الإعلامية مي حلمي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد طريقتها الغير مناسبة فى التعامل مع كابتن نادي الزمالك خلال برنامح الحكم كما أدى إلى انسحابه من البرنامج، مما أدى إلى تحويلها إلى التحقيق وإيقاف برنامجها.



نرصد لكم أبرز المذيعات اللاتي أثرن الجدل بمشاكلهن:



ريهام سعيد :-

أثارت الإعلامية ريهام سعيد الجدل علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن أعلنت على صفحتها الشخصية على الفيس بوك، إن الحلقة القادمة ستكون ضيفتها أم نور المعروفة بمقاطع الكفتة وعملها من داخل غرفة نومها.



أميمة تمام :-

ظهرت الإعلامية أميمة تمام على الهواء، وهى تمسك بصباع "الروج" وتضع منه على الهواء أثناء أداء وظيفتها وأدي ذلك إلى توقف برنامجها.





شيماء جمال :-

عرفت أزمتها باسم مذيعة الهيروين حيث أنها قامت بتناول الهيروين أمام الجمهور مباشرة أثناء تقديم الحلقة وأدي ذلك إلى تحويلها إلى التحقيق.



دعاء صلاح :-

اشتهرت باسم مذيعة "السينجل ماذر"حيث أنها قامت بوضع وسادة على بطنها على الهواء لكي تظهر أمام الجمهور بأنها حامل مما أدى ذلك إلى وقفها عن العمل وتحويلها إلى التحقيق.

