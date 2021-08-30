الأرصاد تنشر بيانًا عاجلًا حول طقس اليوم



حالة الطقس نهارًا:



- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



حالة الطقس ليلًا:



- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.



الظواهر الجوية:



- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.



- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 30 أغسطس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.وجاءت تفاصيل حالة الطقس كالتالي: