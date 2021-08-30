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الأرصاد تنشر بيانًا عاجلًا حول طقس اليوم
الإثنين 30/أغسطس/2021 - 08:09 ص
أمنية فوزي
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 30 أغسطس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.
وجاءت تفاصيل حالة الطقس كالتالي:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.
الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.