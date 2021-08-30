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عمر كمال يوجه رسالة لجمهوره.. فماذا قال؟
الإثنين 30/أغسطس/2021 - 04:14 ص
ولاء عبد الناصر
وجه مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال رسالة لـ متابعيه، عبر حسابه بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشر عمر كمال عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، صورة له، وعلق قائلاً “ بحبكم جدا .. وبحب كل واحد هنا ”.
وكان عمر كمال حقق نجاحا جماهيريا كبيرا بأحدث أغنياته التي طرحها مؤخرًا بمشاركة الفنانة سمية الخشاب وتحمل عنوان "أوعدك".
ونشر عمر كمال عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، صورة له، وعلق قائلاً “ بحبكم جدا .. وبحب كل واحد هنا ”.
وكان عمر كمال حقق نجاحا جماهيريا كبيرا بأحدث أغنياته التي طرحها مؤخرًا بمشاركة الفنانة سمية الخشاب وتحمل عنوان "أوعدك".