ميدو: عقوبة شيكابالا انتقام شخصي.. وأطالب مجاهد بإعادة النظر













طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو، أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة، بإعادة النظر في عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك.





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر إيقاف شيكابالا لمدة 8 أشهر، بالإضافة إلى تغريمه بقيمة 500 ألف جنيه.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أطالب أحمد مجاهد بإعادة النظر في قرار إيقاف شيكابالا، لإنه قرار شخصي اتخذه أحمد مجاهد لأنه شعر بالإهانة، وليس تطبيقًا للوائح".





وتابع، "ألوم على مسسولي الزمالك تصدير شيكابالا للمشهد في الأزمات، رغم علم الجميع بشخصيته سهلة الانفعال".





واستكمل، "لا أدافع عن عقوبة شيكابالا لأنه قائد الزمالك، وأقسم بالله لو كان لاعب في الأهلي كنت سأقول نفس الكلام، إذا كان عقاب شيكابالا إيقاف 10 مباريات وغرامة 500 ألف جنيه لا يمكن لأحد أن يتحدث، لكن الإيقاف 8 أشهر قرار شخصي وظالم".





وأشار، "أحمد مجاهد أخطأ عندما منع شيكابالا من استقدام أسرته لإنها ليست وظيفته، وهناك أمن وشركة راعية، وأقصى عقوبة يستحقها شيكابالا وفقًا للموقف الذي حدث بكافة تفاصيله هو الإيقاف 3 أشهر أو 12 مباراة".



