موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني





تمكن نادي برشلونة في تحقيق الانتصار بهدفين لهدف على خيتافي، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.





افتتح الاسباني سيرجيو روبيرتو التسجيل للبارسا في الدقيقة الثانية مطلع الشوط الأول، قبل أن يسجل المهاجم الإسباني ساندرو راميريز هدف التعادل لخيتافي في الدقيقة 18 من الشوط الأول ثم اختتم الهولندي ممفيس ديباي أهداف المباراة في الدقيقة 30 من نفس الشوط لينتهي اللقاء لصالح البارسا بهدفين مقابل هدف واحد.





ومن المقرر أن يستضيف النادي الكتالوني فريق خيتافي على ملعب "كامب نو" يوم الأحد الموافق 19 من شهر سبتمبر المقبل في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.



